Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - March: Schwer verletzte Frau nach Ausparkvorgang

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 27.10.2019, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der March. Ein 89jähriger fuhr mit seinem PKW, rückwärts aus einer Garage und übersah hierbei seine 76jährige Lebensgefährtin, die hinter dem Fahrzeug stand. Der Mann konnte erst durch einen Nachbarn, welcher die Szene beobachtete, auf den Unfall aufmerksam gemacht werden. Seine Lebensgefährtin befand sich jedoch bereits vollständig unter dem Fahrzeug. Hierauf setzte der 89jährige seinen Wagen abermals in Bewegung und fuhr vorwärts an, was zur Folge hatte, dass die Frau unter der Hinterachse eingeklemmt wurde. Der Nachbar holte, geistesgegenwärtig, einen Wagenheber aus der Garage und konnte, mit Hilfe dessen, die Frau aus ihrer Lage befreien. Die 76jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik verbracht. Der 89jährige muss mit einer Anzeige rechnen, ebenso wird er geprüft, hinsichtlich seiner Fahrtauglichkeit.

