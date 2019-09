Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Werkstatt

Osnabrück (ots)

An der Pagenstecherstraße, in Höhe der Hausnummer 50, brachen Unbekannte am Sonntag in eine Werkstatt ein. Der oder die Täter schlugen zwischen 03.30 und 10.30 Uhr die Scheibe einer Notausgangstür ein und öffneten diese anschließend. Unklar ist bislang, ob sie ins Innere der Werkstatt gelangten und Diebesgut erbeuteten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

