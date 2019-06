Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht bittet um Hinweise auf Unfallflüchtige

Siegen-Geisweid / Netphen (ots)

In gleich zwei Fällen bittet die Polizei um Hinweise im Zusammenhang mit Unfallfluchten, die sich am Dienstag (18.06.2019) ereigneten. In Siegen-Geisweid ist an einem auf dem LIDL- Parkplatz in der Wenschtstraße parkenden blauen Audi in der Zeit von 17:30 - 17:50 Uhr ein Schaden in Höhe von rund 2.000,- Euro entstanden. Ein ähnlicher Fall trug sich in der Netphener Amtsstraße in dem kurzen Zeitraum von 15:35 - 15:45 Uhr an einem vor einer Arztpraxis geparkten schwarzen BMW zu, an dem Sachschäden in einer geschätzten Höhe von 2.500,- Euro festzustellen waren. In beiden Fällen machten sich die für die Sachschäden verantwortlichen Kraftfahrer aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

