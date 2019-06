Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisiert mit Leitplanke kollidiert

Kreuztal (ots)

In Kreuztal ist es am Montagabend(17.06.2019) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-Jähriger Hyundaifahrer fuhr auf der Bundesstraße 54 aus Richtung Kreuztal in Richtung Geisweid. Laut ersten Zeugenaussagen fuhr der 46-Jährige mit Schlangenlinien und kollidierte insgesamt drei Mal mit der Leitplanke bevor sein Auto zum Stehen kam. Der 46-Jährige blieb unverletzt, der Schaden beläuft sich jedoch auf etwa 16.000 Euro. Grund für den Verkehrsunfall dürfte die hohe Alkoholisierung des Fahrers gewesen sein. Die alarmierten Beamten nahmen ihn mit zur Polizeiwache, wo ihm Blut entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden und der Hyundai wurde abgeschleppt.

