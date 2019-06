Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aktueller Anlass - Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizisten

Siegen (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Kreispolizeibehörde erneut vor falschen Polizisten am Telefon. Am heutigen Montag (17.06.2019) gingen in Siegen mit dem Schwerpunkt Eiserfeld mehrere der hinterhältigen Anrufe bei zumeist älteren Mitmenschen ein. Dabei wurden die Angerufenen nach der bereits hinlänglich bekannten Masche (angebliche Festnahme einer Einbrecherbande/"Warnung" vor einem möglichen Einbruch) von den perfiden Betrügern geschickt nach möglichen Wertgegenständen (Gold, Geld. Tresor etc.) im Haus ausgefragt. Weiterhin wurde sich bei einigen der Anrufen niederträchtiger Weise mit den Namen tatsächlicher Polizeibeamter aus Siegen vorgestellt. Die Angerufenen reagierten jedoch clever und umsichtig und wandten sich direkt an die Polizei. Die Polizei schließt weitere gleichgelagerte Anrufe jedoch nicht aus und rät daher insbesondere ältere Menschen zu entsprechender Vorsicht. Um solchen Trickbetrügern nicht selbst zum Opfer zu fallen, gibt die Polizei folgende Tipps: Geben Sie keine persönlichen Daten zu ihren Lebensverhältnissen preis Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung oder Vermögenswerten Polizeibeamte fragen nicht nach persönlichen Geldverstecken oder Vermögenswerten Die Polizei stellt kein Bargeld oder andere Wertsachen vorsorglich sicher Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei Wichtig: Die Polizei ruft niemals mit der Notrufnummer 110 an Im Zweifelsfall: Kontaktieren Sie sofort die 110! Die Polizei hilft Ihnen weiter.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell