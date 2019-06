Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto mutwillig beschädigt

Gescher (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Gescher ein geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt. Die Täter zerkratzten den Wagen, der an der Fabrikstraße stand. Zudem brachen sie einen Scheibenwischer ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

