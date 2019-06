Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Verletzte bei Auffahrunfall

Legden (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in Legden ereignet hat. Ein 33-jähriger Ahauser war gegen 11.45 Uhr auf der L 575 in Richtung Ahaus unterwegs. Er prallte auf den Wagen einer 26-Jährigen aus Osnabrück auf. Sie hatte abgebremst, weil vor ihr ein 48-jähriger Schapener nach rechts in eine Einfahrt abbiegen wollte. Der Ahauser und die Osnabrückerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell