Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motor und Diesel von Baustelle geklaut

Siegen-Eisern (ots)

In Siegen-Eisern ist es in der Zeit von Freitagnachmittag(14.06.2019) bis Montagmorgen(17.06.2019) zu einem Diebstahl gekommen. Auf einer Baustelle in der Wolfsbach beschädigten Unbekannte zunächst einen Bauzaun um auf das Baustellengelände zu gelangen. Dort brachen sie zwei Baucontainer auf und versuchten erfolglos in einen Bürocontainer einzubrechen. Von dem Gelände entwendeten sie mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff sowie Werkzeuge und einen Motor. Der Erkennungsdienst erschien am Tatort und führte eine Spurensuche durch. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 0271-7099-0 entgegen.

