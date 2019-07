Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

Braunschweig (ots)

30.07.2019, 13.30 Uhr Braunschweig, Heidberg

Erneut ist eine ältere Dame Opfer von Trickdieben geworden.

Eine 79-jährige Frau wurde nach dem Einkauf von einem unbekannten 45-50 Jahre alten, etwa 170 cm großen Mann an ihrer Haustür in der Dresdenstraße angesprochen. Unter einem Vorwand gelang es dem Mann, der dunkle Haare sowie eine kräftige Statur hatte und keinen Bart und keine Brille trug, mit in die Wohnung der Seniorin zu kommen.

Um einen angeblichen Schädlingsbefall bekämpfen zu können, lotste der Mann, der eine blaue Latzhose mit Emblem trug, eine weitere unbekannte Person gleichen Alters, aber deutlich hagerer, in die Wohnung. Gemeinsam schauten die Männer nun in diverse Räume und Behältnisse. Nach Zahlung der vereinbarten Summe entfernten sich die beiden Männer mit einem weißen kleinen Kastenwagen.

Kurz darauf stellte die alte Dame das Fehlen einer größeren Summe Bargeld fest. Die Täter hatten dieses in einem unbemerkten Moment entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die beiden beschriebenen Personen geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

