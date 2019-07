Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruchdiebstahl auf Baustelle und aus einer Lagerhalle

Braunschweig (ots)

26./29.07.2019, bis 06.30 Uhr Braunschweig, Westbahnhof

Die Abgeschiedenheit und Ruhe zum Wochenende nutzten Einbrecher für einen Beutezug und hatten es dabei auf Werkzeuge abgesehen.

Zunächst meldete sich ein 41-jähriger Vorarbeiter einer Baustelle am Westbahnhof. Er gab an, dass er die Baustelle am Freitag zuvor ordnungsgemäß verlassen hatte. Zu Arbeitsbeginn am Montagmorgen stellte er dann fest, dass zwei Rüttelplatten durch unbekannte Täter von der Baustelle entwendet worden waren. Weiterhin wurde ein Baucontainer gewaltsam geöffnet. Aus diesem fehlte eine Kabeltrommel.

Direkt neben der betroffenen Baustelle befindet sich die Lagerhalle einer Messebaufirma. Hier bemerkte ein 45-jähriger Mitarbeiter die aufgebrochene Eingangstür zur Halle und verständigte die Polizei. Der gerufene Kriminaldauerdienst stellte weiter fest, dass im Inneren der Halle eine weitere Tür aufgehebelt worden war. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Schränke und Behältnisse und entwendeten diverses Werkzeug sowie ein Fahrrad.

Der Wert des Diebesgutes aus beiden Taten dürfte bei mehr als 20.000,- Euro liegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell