Polizei Braunschweig

POL-BS: Vandalismus in der Nacht zu Sonntag - sieben Fahrzeuge beschädigt

Braunschweig (ots)

27./28.07.2019 Braunschweig, Innenstadt

Sieben Fahrzeuge wurden in der Nacht zu Sonntag von unbekannten Tätern beschädigt.

Ein 35-jähriger Mann meldete sich am Sonntagmorgen bei der Polizei und zeigte die Sachbeschädigung seines Autos an. Er hatte sein Fahrzeug am späten Samstagabend auf dem Gebhard-von-Bortfelde-Weg zum Parken abgestellt. Als er es am Sonntagmorgen benutzen wollte, stellte er diverse tiefe Lackkratzer an seinem Fahrzeug fest. In unmittelbarer Nähe befanden sich fünf weitere Fahrzeuge, die ähnliche Beschädigungen aufwiesen.

Am Sonntagmorgen hatte sich bereits eine 57-jährige Frau vom Steinweg gemeldet. Ihr Fahrzeug hatte ebenfalls diverse Lackkratzer, die unbekannte Täter mutwillig in ihr Fahrzeug geritzt hatten.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen insbesondere auf dem Gebhard-von Bortfelde-Weg in der Nacht zu Sonntag gemacht haben, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer 0531/476-3115 in Verbindung zu setzen.

Auch die Besitzer der beschädigten Fahrzeuge werden gebeten, sich zunächst zur weiteren Sachverhaltsklärung unter der Rufnummer zu melden.

