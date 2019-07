Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall in der Einfahrt zum Parkplatz - Lkw-Fahrer erheblich alkoholisiert

Braunschweig (ots)

30.07.2019, 02.25 Uhr BAB 2, Fahrtrichtung Hannover, Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Lappwald

Drei Sattelzüge waren an einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Dienstag in der Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Lappwald auf der A2 beteiligt.

Ein 49-jähriger Sattelzugführer wollte mit seinem Gespann von der A2 in Fahrtrichtung Hannover auf die Rastanlage Lappwald fahren. Hierbei fuhr er jedoch auf einen Sattelzug auf, der in der Zufahrt sehr weit links an der Schutzplanke geparkt stand. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieser Lkw noch auf den vor ihm stehenden Sattelzug geschoben. Alle beteiligten Lkw-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Verursacher deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alko-Test ergab den Wert von mehr als 2,3 Promille. Dem 49-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Zwei Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Zufahrt zur Rastanlage bis in die Morgenstunden gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 80.000,- Euro.

