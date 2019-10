Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen

Müllheim (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 27.10. auf Montag, dem 28.10.2019 konnte im Stadtbereich Müllheim durch die dortige Polizei gegen 01:15 Uhr ein 17-jähriger Jugendlicher, welcher zuvor mehrere Pkw aufgebrochen hatte, auf frischer Tat festgenommen werden. Während eine Polizeistreife des Polizeirevier Müllheim in der Nacht die Anzeige bei einem aufgebrochenen Pkw aufnahmen, meldete sich ein weiterer Zeuge über den Polizeinotruf und teilte mit, dass eine dunkel gekleidete Person auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe gerade dabei sei, weitere Pkw aufzubrechen. Während die Beamten sofort ihre Anzeigenaufnahme unterbrachen und zum beschriebenen Tatort verlegten, forderten sie weitere Unterstützung an. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch das Polizeirevier Weil beteiligt war, konnten weitere, aufgebrochene Pkw festgestellt und letztendlich in unmittelbarer Nähe auch der 17-jährige tatverdächtige Pkw-Aufbrecher festgenommen werden. Dieser war gerade dabei, sich an einem weiteren Fahrzeug zu schaffen zu machen. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) sucht weiterhin Zeugen oder Geschädigte, welche weitere Hinweise zum Sachverhalt machen können. Im Weiteren bittet die Polizei weiterhin verdächtige Wahrnehmungen dem Polizeinotruf unter der kostenfreien Notrufnummer 110 zu melden. Oft ist es nur den schnellen Hinweisen und Schilderungen der aufmerksamen Passanten zu verdanken einen Täter recht schnell dingfest zu machen.

