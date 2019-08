Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auf geparkten Lkw geschossen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagvormittag in Grötzingen auf einen geparkten Lkw geschossen. Ein 53-Jähriger hatte seinen Lkw auf der Greschbachstraße am Waldrand geparkt und war dabei sich außerhalb des Fahrzeuges Essen zuzubereiten. Gegen 11.00 Uhr hörte er mehrere Schüsse und ca. 30 Minuten später weitere Schüsse aus dem nahegelegenen Wald. Als er gegen 15.00 Uhr die Fahrerkabine seines Lkw bestieg, stellte er zwei Beschädigungen an der Frontscheibe fest und verständigte die Polizei. Die bisherigen Feststellungen ergaben, dass mit einer bislang unbekannten Schusswaffe auf die Frontscheibe geschossen worden war. Die Projektile hatten die Scheibe beschädigt, aber nicht durchschlagen. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, oder Personen die im Bereich der Greschbachstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

