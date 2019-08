Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Einbruch in Bäckerei

Eggenstein-Leopoldshafen (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 05:00 Uhr, in eine Bäckerei in der Hauptstraße in Eggenstein-Leopoldshafen ein. Über ein aufgebrochenes Fenster gelang den Dieben der Einstieg. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Es wurde ein Tresor entwendet. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen sind aktuell am Laufen. Möglicherweise kann die Polizei auf das Video einer Überwachungskamera zurückgreifen.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/967180, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

