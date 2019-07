Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Leichtverletzte Radfahrerin am Postplatz (57-1007)

Speyer (ots)

10.07.2019 - 15:47 Uhr

Am Mittwoch gegen 15:47 Uhr kam es am Postplatz Speyer zu einem Unfall, bei welchem eine 24Jährige Frau aus Speyer leicht verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem Fahrrad die Gilgenstraße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe des Postplatzes erkannte sie zu spät, dass der vor ihr fahrender Radfahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Sie leitete deshalb eine Vollbremsung ein, bei welcher sie zu Sturz kam und sich mehrere Abschürfungen zuzog.

