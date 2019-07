Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alleinunfall mit Pedelec (08-1007)

Speyer (ots)

24.06.2019, 13:20 Uhr

Eine 56Jährige Frau aus Speyer kam am Montag zur Polizei um einen Alleinunfall mit ihrem Pedelec vom 24.06.2019 gegen 13:20 Uhr nachzumelden. Zu diesem Zeitpunkt befuhr sie auf ihrem Pedelec die Waldseer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe des Kreuzungsbereichs Ruhhecke / Waldseer Straße kam sie aus ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich erheblich. Zum Unfallzeitpunkt trug sie glücklicherweise einen Helm. Sie begab sich dann unter Schock nach Hause, wo sie von Angehörigen in ein Speyerer Krankenhaus verbracht wurde. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie dort stationär aufgenommen. Am Pedelec entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 650 Euro. Detaillierte Angaben zum Unfallgeschehen konnte die Verunfallte nicht machen. Sollte es Zeugen geben, welche das Unfallgeschehen mitbekommen haben, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

