Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Einbruch Königstraße

Laer (ots)

In ein Wohnhaus an der Königstraße ist in der Nacht zum Donnerstag (08.08.2019) eingebrochen worden. Aus dem Einfamilienhaus dürften die Täter einige Wertgegenstände erbeutet haben. Was die Diebe mitgenommen haben, wird im Weiteren noch genau geprüft. Die Einbrecher hebelten an dem Gebäude ein Fenster auf und stiegen dann hinein. In allen Räumen öffneten und durchsuchten sie die Schränke, Schubladen und Behältnisse. Der Sachschaden liegt bei einigen Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 02551/15-4115. Sie fragt: Wer hat in der Zeit zwischen dem späten Mittwochabend, 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.30 Uhr, an der Königstraße oder den Nebenstraßen bis zum Münsterdamm verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

