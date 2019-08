Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, räuberischer Diebstahl, Öffentlichkeitsfahndung

Steinfurt (ots)

Am Montag (15.04.), gegen 13.50 Uhr, ist ein junger Mann in einem K&K-Markt an der Horstmarer Straße bei einem Ladendiebstahl beobachtet und anschließend vom Ladendetektiv angesprochen worden. Der Tatverdächtige konnte zunächst vom Ladendetektiv festgehalten werden, riss sich dann aber los und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Ladendetektiv wurde bei der Auseinandersetzung erheblich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/steinfurt-ladendiebstahl

