POL-PDNW: Gruppe Jugendlicher werfen Gegenstände auf Straße

Einer zivilen Streife fiel am 06.08.2019 gegen 04:00 Uhr eine Gruppe Jugendlicher auf, die Müllsäcke und Mülleimer in der Maximilianstraße auf die Fahrbahn warfen. Die Jugendlichen wurden auf ihr Verhalten angesprochen, waren jedoch scheinbar uneinsichtig. Da auch Baken und Verkehrszeichen auf der Straße lagen, wird ein Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

