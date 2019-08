Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Einkauf unaufmerksam - Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 52-jährige Frau ließ am 03.08.2019 gegen 11:00 Uhr beim Einkauf in einem Discounter in der Martin-Luther-Straße in Neustadt die Handtasche am Einkaufswagen hängen. In einem Moment der Unachtsamkeit hatte sie den Einkaufswagen nicht im Blick. Unbekannte nutzten scheinbar die Gelegenheit, den Geldbeutel aus der Handtasche zu nehmen. Erst an der Kasse bemerkte die Frau, dass der Geldbeutel fehlte.

