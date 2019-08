Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Farbschmierereien in der Bruchstraße

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, wurden an einem Firmengebäude in der Bruchstraße mehrere Farbschmiereinen festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer Tel. 06322/963-0, oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

