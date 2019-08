Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim/Freinsheim - Bei Verkehrskontrollen 22 Verstöße geahndet

Wachenheim/Freinsheim (ots)

Am Freitag wurde in der Waldstraße in Wachenheim, von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei wurden bei 70 gemessenen Fahrzeugen 14 Verstöße festgestellt, welche verwarnt werden musste. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit in der auf 30 km/h begrenzte Straße lag bei 50 km/h. Zudem wurden zwei Gurtverstöße geahndet.

In Freinsheim wurde von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hier wurden 5 Gurtverstöße verwarnt und ein Fahrzeugführer, der während der Fahrt telefonierte beanzeigt.

