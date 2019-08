Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtrag: (Bad Dürkheim) - Alkoholfahrt nach Beziehungsstreit

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2019 gegen 01:25 Uhr stieg ein 36-jähriger Mann aus Kallstadt nach einem Streit mit seiner 44-jährigen Lebensgefährtin alkoholisiert in sein Fahrzeug ein und fuhr in Richtung Bad Dürkheim. Die besorgte Frau verständigte die Polizei. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später auf dem Wurstmarktplatz festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,63 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

