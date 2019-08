Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Deidesheim (ots)

In der Zeit von Fr., 02.08.2019, 20:17 Uhr bis Sa., 03.08.2019, 05:37 Uhr, kam es in der Steingasse in Deidesheim zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der/die Fahrzeugfüher(-in) eines vermutlich zweirädrigen Fahrzeugs kam aus noch ungeklärter Ursache offensichtlich nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort geparkten PKW (Peugeot). Hierbei dürfte der/die Fahrer(in) gegen die Windschutzscheibe und aufs Dach des geparkten PKW geschleudert worden sein. Ein entsprechendes Schadensbild konnte an dem Fahrzeug festgestellt werden. Aufgrund vorgefundener Blutspuren ist davon auszugehen, dass sich der/die Verursacher(-in) nicht unerheblich verletzt haben dürfte. Der entstandene Sachschaden an dem geparkten PKW wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Der Unfall wurde erst am Sa., 03.08.2019, nach 12:00 Uhr bei der Polizei Haßloch gemeldet. Die durchgeführten Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Es werden dringend Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können!

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06321-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell