POL-PDLU: Angriff auf offener Straße

Am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr kommt es in der Elisabethstraße in Frankenthal zu einem körperlichen Angriff auf eine 59-jährige Frankenthalerin. Die Frau wird von einem jungen Mann erst beleidigt und dann grundlos mit der Faust geschlagen. Die 59-Jährige wird durch den Angriff leicht verletzt. Der Angreifer kann unerkannt entkommen. Der Vorfall wird durch einige Zeugen beobachtet, welche gebeten werden sich dringend mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

