Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim)- Eingeschlagenes Fahrzeugfenster, Diebstahl aus PKW

Bad Dürkheim (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Samstag, den 03.August 2019 im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr die Glasscheibe des Beifahrerfensters an einem PKW eingeschlagen, der auf dem Parkplatz an der L 517 (Höhe Schlamberg) geparkt war. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche mitsamt Inhalt entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den/dem Täter(n) geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer Tel.: 06322/963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

