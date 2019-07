Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Die Freiwillige Feuerwehr Werne eilt zur Hilfe in die Kinderstadt WERNUTOPIA

Werne (ots)

Auch dieses Jahr öffnet WERNUTOPIA wieder für 6 Wochen in den Sommerferien ihre Türen. Die Daheimgebliebenen Kinder und Jugendliche können dort alles machen, was sonst nur die Erwachsenen tun. Zum Beispiel sich einen Job suchen, arbeiten gehen, Einkäufe erledigen, Sport treiben, Ausflüge unternehmen und vieles mehr. In WERNUTOPIA kann alles Mögliche sein. Wie in diesem Fall am vergangenen Freitag! Der Bürgermeister von WERNUTOPIA bat bei der Freiwilligen Feuerwehr Werne um sogenannte Amtshilfe. Bei den hochsommerlichen Temperaturen um die 38 °C vermochte er seinen Einwohnern eine Abkühlung zu verschaffen und ließ ein Löschfahrzeug vom Innenstadtzug zur Hilfe kommen. Die Kameraden und Kameradinnen vom Löschzug 1 Stadtmitte fuhren mit dem Löschfahrzeug [LF-KATS] zur Wienbredeschule und rollten dort die Schläuche aus. Durch das Wasser aus dem Hohlstrahlrohr bescherten Sie so den Einwohnern eine kurze Erfrischung bei den hochsommerlichen Temperaturen. Im Anschluss war noch genügend Zeit, dass die Einwohner von WERNUTOPIA die freiwilligen Einsatzkräfte mit Fragen rund um die Freiwillige Feuerwehr löchern konnten. Alle Beteiligten hatten eine Menge Spaß!

