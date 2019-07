Polizei Essen

POL-E: Essen: Senioren erkennen meist die miesen Maschen der Trickbetrüger- Bankangestellte vereiteln Trickbetrug im letzten Moment

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen und Stadtgebiet:

Auch am gestrigen Montag (1. Juli) schrieb die Polizei etliche Strafanzeigen wegen versuchter Betrügereien und Diebstähle. Tagtäglich rufen Unbekannte häufig bei Senioren an und versuchen durch geschickte Lügen an das Geld oder andere Wertsachen der Menschen zu gelangen. Durch häufige Warnmeldungen, die die Polizei über Medien und Facebook verbreitet, sind inzwischen viele Mitbürger gewarnt. Mit ihren oft perfiden und ängstigenden Geschichten, in denen sich die Straftäter als Enkel, Nichten oder andere nahestehende Familienmitglieder ausgeben, kommen sie in dem einen oder anderen Fall zum Ziel. So beinahe am gestrigen Montag: Um seiner Nichte in einer Notlage schnell helfen zu können, machte sich ein Senior in Frohnhausen auf den Weg zu seiner Sparkasse. Um die Auszahlung eines fünfstelligen Eurobetrages bat er den aufmerksamen Banker. Vermutlich durch die seit Jahren andauernde Zusammenarbeit mit der Essener Polizei, in der gezielt Bankmitarbeiter über Trickbetrügereien informiert werden, scheiterte diese Straftat in letzter Sekunde. Bevor die Täter das gesamte Ersparte des hilfsbereiten Seniors ergaunern konnten, reagierte der Angestellte. In dem vertraulichen Gespräch erzählte der Bankkunde von dem Anruf der falschen Nichte, worauf die Polizei informiert wurde. Auch dieser Fall wird nun durch die Essener Kriminalpolizei bearbeitet./Peke

