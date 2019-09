Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Bereits am frühen Samstagmorgen, 21.09.2019, kam es kurz nach 6:00 Uhr im Bereich Carl-Bosch-Ring / Wildstraße, zum Brand einer Garage. Der darin abgestellte Pkw brannte komplett aus. In unmittelbarer Nachbarschaft wurden weitere angezündete Gegenstände gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände und erster Ermittlungsergebnisse ist von Brandstiftung auszugehen. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1030

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



