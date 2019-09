Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller und Mofa beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Vor dem 18.09.2019 wurde ein Mofa Benelli in der Budapester Straße und vor dem 23.09.2019 ein Roller Piaggio in der Parkstraße beschädigte. Beide Fahrzeuge waren mehrere Tage abgestellt. Unbekannte rissen an dem Mofa einen Blinker ab und stießen den Roller um. Dadurch entstand Sachschaden. Am Roller wurden die Außenspiegel abmontiert und gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

