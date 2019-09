Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt, hoher Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen, 23.09.2019, 10.45 Uhr, wurde eine 36-jährige Frau leicht verletzt. Ein VW Transporter war auf der Mannheimer Straße in Richtung Oggersheim unterwegs. An der Kreuzung Wollstraße wollte er nach links abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des ihm entgegenkommenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, wodurch der VW über die Fahrbahn schleuderte und gegen den an der Ampel stehenden Skoda Fabia stieß. Die Beifahrerin des BMW klagte nach dem Unfall über leichte Bauchschmerzen, sie gab sich selbst in ärztliche Behandlung. Am Skoda entstand nur leichter Sachschaden. Der VW und der BMW wurden sehr stark beschädigt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt rund 26.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1032

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell