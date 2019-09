Polizei Düsseldorf

POL-D: Wuppertal/Düsseldorf - Verdacht einer Entführung in Wuppertal - Opfer wieder frei und leicht verletzt - Fahndung nach den Tätern dauert an

Düsseldorf (ots)

Noch unklar sind die Hintergründe eines Geschehens, das heute Abend gegen 19.30 Uhr auf der Wittensteinstraße in Wuppertal seinen Anfang nahm. Laut ersten Angaben des 42-jährigen Geschädigten wurde er von mehreren Personen mit Gewalt in ein Auto gezerrt. Während der längeren Fahrt, die ins Ruhrgebiet geführt haben soll, konnte der Mann telefonisch Kontakt zu einem Angehörigen aufnehmen. Gegen 21.15 Uhr wurde er dann am Hauptbahnhof in Wuppertal aus dem Fahrzeug gelassen. Er wird derzeit medizinisch betreut und zum Sachverhalt befragt. Wie in solchen Fällen üblich, hat das Polizeipräsidium Düsseldorf die Einsatzführung übernommen. Die Ermittlungen sowie die Fahndung nach den Tatverdächtigen dauern an.

