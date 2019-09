POL-D: Grafenberg - Geschäftseinbrecher auf frischer Tat gefasst - Haftrichter

Polizei Düsseldorf

Grafenberg - Geschäftseinbrecher auf frischer Tat gefasst - Haftrichter

Auf frischer Tat konnten am frühen Mittwochmorgen zwei Geschäftseinbrecher in Grafenberg festgenommen werden. Die polizeibekannten Tatverdächtigen werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Inspektion Nord entschieden sich zur kurzfristigen Observation der beiden Männer, die mit einem Pkw im Stadtgebiet augenscheinlich ziellos unterwegs waren. Immer wieder hielt das Auto an und die Verdächtigen hantierten an den Türen verschiedener Gewerbebetriebe, gelangten jedoch nicht ins Innere des jeweiligen Gebäudes. Erst an der Grafenberger Allee waren die Einbruchsversuche offensichtlich erfolgreich. Sie verschwanden in den Räumlichkeiten eines Elektronikgeschäfts und tauchten kurz darauf mit einem eingepackten Fernseher wieder auf dem Gehsteig auf, um das Gerät im Auto zu verstauen. Umgehend erfolgte der Zugriff durch die Zivilbeamten und das Duo konnte nach anfänglichem Widerstand festgenommen werden. Im Pkw der Beiden stellten die Polizisten professionelles Einbruchswerkzeug sicher, das offensichtlich kurz zuvor zum Einsatz gekommen war. Auch an den zuvor aufgesuchten und gescheiterten Tatorten fanden sich frische Einbruchspuren.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 30 Jahre alten Tschechen und einen 21-jährigen Deutschen. Beide haben umfangreiche kriminalpolizeiliche Erkenntnisse. Der Jüngere, der das Auto führte, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Besitzverhältnisse des Pkw sind derzeit noch unklar. Die Männer sind umfänglich geständig und werden heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

