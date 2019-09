Polizei Düsseldorf

POL-D: Kalkum - Auf frischer Tat ertappt: Zeugen stellen Fahrraddieb

Düsseldorf (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen und seines Nachbarn konnte am Mittwoch (4. September 2019) ein Fahrraddieb im Garten eines Hauses an der Straße "Am Klompenkothen" in Kalkum auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden.

Ein 62-jähriger Anwohner verließ gegen 13.30 Uhr sein Haus und bemerkte dabei einen Mann, der ihm verdächtig vorkam. Daraufhin informierte der Zeuge seinen Nachbarn, einen 44-jährigen Beamten der Autobahnpolizei. Gemeinsam schauten sie erneut nach dem Verdächtigen und stellten fest, dass er sich zwischenzeitlich unberechtigten Zugang zu einer Gartenlaube verschafft und ein Fahrrad entwendet hatte. Die beiden Männer sprachen den Beschuldigten an, hielten ihn fest und benachrichtigten die zuständige Polizeiwache. Der 45-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Er ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten.

