POL-PPRP: Enkeltrickbetrüge gescheitert

Am Montag, 23.09.2019, kam es in Speyer zu zwei Betrugsversuchen in Form des Enkeltricks. Die Täter forderten mehrere tausend Euro Bargeld. In beiden Fällen blieben die Senioren misstrauisch und verhinderten somit Schlimmeres.

Die folgenden Tipps helfen Ihnen, sich gegen die Betrüger zu schützen: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Gehen Sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen ein. - Rufen Sie Ihren Enkel unter der bisher bekannten Nummer an, um die Echtheit des Anrufers zu klären. - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Familienangehörigen über den Anruf. - Informieren Sie sofort die Polizei unter der 110 über den verdächtigen Anruf. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn sie Opfer der Betrugsmasche geworden sind.

Weitere Hilfsangebote finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/ mit entsprechenden Handlungsempfehlungen.

