Polizei Düren

POL-DN: Eine Biene verursacht Verkehrsunfall

Linnich (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr erhielten drei Streifenwagen der Polizei Düren folgenden Einsatz: Verkehrsunfall auf der L 228 zwischen Rurdorf und Floßdorf, ein Pkw hat sich überschlagen, Rettungsdienste sind bereits informiert.

Was war geschehen? Zur genannten Zeit befuhr eine Frau aus Linnich die L228 in Richtung Merzenhausen, als sie im Fußraum ihres Pkw eine Biene bemerkte. Da die Fahrerin allergisch auf Bienenstiche reagiere sei sie, ihrer eigenen Aussage nach, in Panik geraten. Sie habe versucht, das Insekt mit Händen und Füßen zu vertreiben. Dabei kam die 56-Jährige von der Straße ab, ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb seitlich neben der Fahrbahn liegen.

Glücklicherweise wurde die Allergikerin bei dem Unfall nur leicht verletzt. Sie verließ ihren Pkw selbstständig, wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und dann vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Die L 228 war zur Zeit der Unfallaufnahme durch die Beamten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

