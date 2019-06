Polizei Düren

POL-DN: Brennender Pkw in der Straße "An der Ölmühle"

Düren (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 02:40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Pkw-Brand. Die Feuerwehr war bei Eintreffen der Beamten bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Ein geparkter Ford Kuga hatte Feuer gefangen und brannte nahezu gänzlich aus. Ein weiterer Wagen, ein Ford Fiesta, der in unmittelbarer Nähe stand, wurde durch die Flammen und die entstandene Hitze ebenfalls erheblichen in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden an beiden Autos wird auf etwa 15000 Euro geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Brandermittler könnte es sich um vorsätzliche Brandstiftung handeln. Deshalb werden Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben, gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen auf verdächtige Beobachtungen unter der Nummer 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei in Düren zu wenden.

