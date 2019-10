Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Versuchter Einbruch in Gartenschuppen des Kindergartens - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Einen Einbruch wurde der Polizei am Montag, 28.10.2019, in die Gartenhütte des evangelischen Kindergartens in der Hildastraße gemeldet. Von Unbekannten wurde das Holzfenster der Gartenhütte geöffnet. Entwendet wurde nach bisherigem Stand nichts. Vermutlich wurde die Gartenhütte gar nicht betreten. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 25.10.2019, 16.00 Uhr, und Montag, 28.10.2019, 10.00 Uhr. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende am Kindergarten oder in der Nähe gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell