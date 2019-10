Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßliche Brandstiftung beim Rathaus im Stühlinger - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.10.2019, gegen 20.50 Uhr meldeten Zeugen einen brennenden Gegenstand vor dem Rathaus in der Fehrenbachallee in Freiburg. Vor Ort stellten Einsatzkräfte einen brennenden Holzstuhl fest. Das Feuer griff auf das Gebäude über, konnte jedoch von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden. Insbesondere Spaziergänger, die zum Zeitpunkt des Vorfalls im Bereich um die Brandstelle mit ihren Hunden Gassi gingen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

