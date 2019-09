POL-PPRP: 1. Nachtragsmeldung: Raub auf der Autobahn

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz Nachtrag zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4377272

Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen wurde am Dienstag, 24.09.2019, ein vietnamesischer Staatsangehöriger in Haßloch vorläufig festgenommen. Der 29-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschlang hat, wurde noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete dieser Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

