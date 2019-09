Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub auf der Autobahn

Ludwigshafen (ots)

Auf der Autobahn A650 am Oggersheimer Kreuz kam es am 17.09.2019, gegen 00:00 Uhr, zu einem schweren Raub an einem Taxifahrer. Dieser hatte vier stark alkoholisierte Männer befördert und war mit diesen in Streit geraten. Der 40-jährige Fahrer hielt daraufhin an und wollte die Polizei verständigen. Dies verhinderten die Täter, indem sie ihn tätlich angriffen und ihm sein Handy und seinen Geldbeutel entrissen. Bei dem Gerangel wurde der Taxifahrer leicht verletzt. Einer der Täter bedrohte den 40-Jährigen außerdem mit einem Messer. Die vier Männer flüchteten schließlich über die B9 in Richtung Ludwigshafen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

