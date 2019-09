Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen von Verkehrsunfall gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Nachmittag des 16.09.2019, gegen 16 Uhr, kam es in der Leuschnerstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-Järhige hatte zu diesem Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand geparkt, während ein 38-Jährigere mit seinem Auto in Richtung Ruthenplatz fuhr. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß.

Da beide Beteiligte unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeipräsidium Rheinpfalz

