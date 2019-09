Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit 2,13 Promille im Stadtgebiet unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Wahrscheinlich war es der übermäßige Alkoholkonsum, der dazu führte, dass ein 29-Jähriger gestern Morgen, 15.09.2019, kurz nach 6 Uhr, nicht bemerkte, dass er mit einem Plattfuß unterwegs war und die Polizei mehrere hundert Meter hinter ihm herfuhr und ihn zum Anhalten aufforderte. In der Heinigstraße bemerkten die Polizisten den BMW, dessen hinterer Reifen platt war. Der Fahrer war unbeeindruckt dessen in Richtung Saarland Straße unterwegs. Die Anhaltesignale der Polizisten beeindruckten ihn zunächst auch nicht. Erst am Görderlerplatz hielt er seinen Wagen an. Bei der Kontrolle war schnell klar, der Fahrer war alkoholisiert. Ein freiwilliger Test ergab eine Atemluftalkoholkonzentration von 2,13 Promille.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1032

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell