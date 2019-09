Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Renitenter Autofahrer schlägt Motorradfahrer und beleidigt Polizisten

Ludwigshafen (ots)

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, Beleidigung von Polizeibeamten, Versuchte Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - für diese Delikte muss sich ein 38-jähriger Ludwigshafener verantworten. Der 38-Jährige war als Beifahrer in einem Wagen gestern Abend, 15.09.2019, 18 Uhr, auf der Hauptstraße unterwegs. Kurz vor der Ampel Hauptstraße / Hoher Weg wurden sie von einem Motorrad überholt. Wegen Rotlicht mussten an der Ampel der Wagen und das Motorrad nebeneinander anhalten. Unvermittelt reagiert dort der Beifahrer auf den Motorradfahrer aggressiv. Er schrie ihn an, beleidigte ihn, beugte sich aus dem Fenster des Wagens und schlug auf den Motorradfahrer ein. Unbeteiligte riefen die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, reagierte der 38-Jährige auch auf diese sehr wütend und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Zum Auffinden von Ausweisdokumenten durchsuchten die Polizisten dann den Mann. Dokumente konnten sie nicht auffinden, aber dafür eine geringe Menge Marihuana. Gegen seine Verbringung zur Polizeidienststelle setzte sich der Ludwigshafener schließlich auch körperlich zur Wehr. Er beleidigte die Polizeibeamten und trat mit Füßen gegen diese. 1,8 Promille ergab schließlich ein Alkotest auf der Polizeiinspektion. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und er musste zur Verhinderung weiterer Aggressionsausbrüche die nächsten Stunden in der Gewahrsamszelle verbringen.

