Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

In der Kanalstraße fiel am 15.09.2019 gegen 18:20 Uhr ein 20-Jähriger auf, der gemeinsam mit seiner Begleitung auf einem E-Scooter in Richtung Rhein fuhr. Auf Höhe der Mottstraße wurde er daher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei verlief in freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf THC. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde der E-Scooter-Fahrer auf die Dienststelle mitgenommen. Er muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem Bußgeld von 500 Euro sowie weiteren Maßnahmen der Führerscheinstelle (u.a. Drogenscreening) rechnen.

Beachten Sie unbedingt: Bei e-Rollern gelten die gleichen Promillegrenzen wie bei Kraftfahrzeugen. Fahren Sie nicht unter Alkohol und Drogeneinfluss. Es ist außerdem nicht zulässig zu zweit auf einem E-Scooter zu fahren.

Weitere Tipps für die sichere Fahrt in Kürze: - Fahren Sie nicht auf Busspuren, auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen. - Auf gemeinsamen Geh- und Radwegen hat der Fußgänger Vorrang. - Passen Sie ihre Geschwindigkeit den Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen an. - Tragen Sie helle Kleidung mit Reflektoren und fahren Sie mit einer funktionsfähigen Beleuchtung. Sehen und gesehen werden. - Stellen Sie E-Scooter wie Fahrräder ohne Behinderung Anderer ab. - Sichern Sie ihren unbeaufsichtigten E-Scooter an einem geeigneten Ort mit einem hochwertigen Schloss, um Diebstähle zu verhindern.

