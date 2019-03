Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Brand im Jugendzentrum

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Donnerstag, 14.03.2019, gg. 00:55 Uhr, wurde von einem Anwohner ein Brand beim Jugendzentrum in Umkirch gemeldet. Nach jetzigem Kenntnisstand brach der Brand im sogenannten Mädchencontainer, welcher unmittelbar neben dem Jugendzentrum aufgestellt ist, aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Container bereits im Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Von dort Griff das Feuer auf den Anbau des Jugendzentrums über, so dass der Dachstuhl des Anbaus ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Hauptgebäude des Jugendzentrums sowie die angrenzende Sporthalle blieben unbeschädigt. Der Gesamtschaden liegt nach erster vorsichtiger Schätzung bei ca. 30000 Euro. Die Brandursache ist derzeit unklar. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war das Jugendzentrum geschlossen. Die polizeilichen Ermittlungen werden durch den Polizeiposten March geführt. Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr Umkirch unter Kommandant Tröscher mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Bötzingen mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 33 Feuerwehrmännern ausgerückt. Außerdem war eine Besatzung des DRK-Ortsverbandes Umkirch im Einsatz. Verletzte Personen waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

