Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Verletztem auf B 44

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen, 24.09.2019, gegen 7:30 Uhr, kam es auf der B 44 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz nach dem Rheingönheimer Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Leichtkraftradfahrer. Bei stockendem Verkehr wechselte ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Verkehrsbedingt musste er innerhalb des rechtens Fahrstreifens weiter nach rechts fahren und bremsen, wobei er stürzte. Der 17-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Sein Leichtkraftrad wurde abgeschleppt.

