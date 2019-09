Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrten

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag, 24.09.2019, gegen 11:00 Uhr, wurde bei einem 28-Jährigen Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Freiastraße Drogeneinfluss festgestellt. Ein Test reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Ebenso fiel am Mittwoch, 25.09.2019, gegen 03:20 Uhr, ein 22-Jähriger als Autofahrer in der Brunckstraße auf, der unter dem Einfluss von Cannabis sein Auto geführt hat. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

