POL-PPRP: 2 Einbrüche und 1 Einbruchsversuch

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Dienstag, 24.09.2019, ereigneten sich zwischen 18:30 und 21:30 Uhr insgesamt zwei Einbrüche und ein Einbruchsversuch. In der Schloßstraße und der der Johann-Sebastian-Bach-Straße brachen unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Versuch, in ein weiteres Wohnhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zu gelangen, scheiterte jedoch. Es konnten zwei verdächtige Männer beobachtet werden: Mitte 20 Jahre alt, schmächtige Statur, ca. 1,80 m groß. Wer Angaben zu den Männern oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bitte mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de in Verbindung setzten.

So schützen Sie sich vor Einbrechern: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen.

Lassen Sie sich kostenloses von unseren Experten beraten. Vereinbaren Sie einen Termin unter:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel. 0621 963-1151 E-Mail: beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1030

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



